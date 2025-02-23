Корисні копалини в Україні — скільки їх в окупації

Міністерка економіки Юлія Свириденко. Фото: Новини.LIVE

На тимчасово окупованих територіях України знаходяться корисні копалини на суму близько 350 млрд доларів. Росіяни можуть використати їх проти України.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на форумі "Україна.Рік 2025".

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Свириденко розповіла, що станом на зараз на тимчасово окупованих територіях України знаходяться корисні копалини на суму близько 350 млрд доларів і це може зіграти не на нашу користь.

"Ми розуміємо, що ці ресурси, якими володіє агресор, і які можуть бути використані (той же титан), для авіаційної, оборонної, медичної галузі, буде використовуватись проти нас у цій боротьбі", — наголосила очільниця Мінекономіки.

Нагадаємо, 20 лютого ЗМІ повідомили, що США передали Україні новий проєкт угоди про копалини. Зазначалося, що цей документ доопрацьовано і має більше шансів на ухвалення.

Водночас 22 лютого Sky News повідомило, що Зеленський ще не буде підписувати угоду зі США. Причиною є "низка проблемних питань".