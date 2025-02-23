Полезные ископаемые в Украине — сколько их в оккупации

Министр экономики Юлия Свириденко. Фото: Новини.LIVE

На временно оккупированных территориях Украины находятся полезные ископаемые на сумму около 350 млрд долларов. Россияне могут использовать их против Украины.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко на форуме "Украина.Год 2025".

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Свириденко рассказала, что по состоянию на сейчас на временно оккупированных территориях Украины находятся полезные ископаемые на сумму около 350 млрд долларов и это может сыграть не в нашу пользу.

"Мы понимаем, что эти ресурсы, которыми владеет агрессор, и которые могут быть использованы (тот же титан), для авиационной, оборонной, медицинской отрасли, будет использоваться против нас в этой борьбе", — отметила руководитель Минэкономики.

Напомним, 20 февраля СМИ сообщили, что США передали Украине новый проект соглашения об ископаемых. Отмечалось, что этот документ доработан и имеет больше шансов на принятие.

В то же время 22 февраля Sky News сообщило, что Зеленский еще не будет подписывать соглашение с США. Причиной является "ряд проблемных вопросов".