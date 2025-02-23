Україна продовжує переговори щодо угоди зі США про ресурси

Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Україна не відмовлялася від угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо ресурсів. Наразі тривають перемовини щодо цього.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив під час форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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Єрмак наголосив, що інвестиції у видобуток ресурсів можуть стати гарантіями безпеки. Саме тому діалог з партнерами продовжують.

"Ніхто не відмовлявся ні від чого. В нас йде нормальний робочий процес. А він завжди може тривати день, або ж місяці. Угода повинна відповідати національним інтересам України та бути цікавою партнерам", — заявив Єрмак.

Нагадаємо, також Андрій Єрмак висловився щодо угоди зі Сполученими Штатами щодо корисних копалин України на окупованих територіях. Він заявив, що спершу потрібно, щоб була ця угода була.

Також керівник Офісу Президента повідомив, що українська делегація вирушає в США. Там проведуть переговори з американськими представниками.