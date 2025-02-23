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Єрмак висловився про домовленості зі США щодо корисних копалин

23 лютого 2025 15:24
Карина Приходько - Редактор
Корисні копали на ТОТ — що каже Україна про угоду зі США
Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловився про угоду з США щодо корисних копалин України на тимчасово окупованих територіях. За його словами, спершу потрібно, щоб ця угода була.

Про це Андрій Єрмак сказав під час форуму "Україна. Рік 2025"

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"Спершу зробимо так, щоб угода була, а вже потім визначимо, хто її підпише", — сказав Єрмак про домовленості з США щодо надр.

Він уточнив, що питання приватизації мають коментувати представники уряду.

Нагадаємо, раніше очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко сказала, на яку суму корисних копалин є на ТОТ

Також ЗМІ повідомляли, що Зеленський ще не буде підписувати угоду зі США через "низку проблемних питань".

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