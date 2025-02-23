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Ермак высказался о договоренностях с США по полезным ископаемым

23 февраля 2025 15:24
Карина Приходько - Редактор
Полезные копали на ВОТ — что говорит Украина о соглашении с США
Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказался о соглашении с США относительно полезных ископаемых Украины на временно оккупированных территориях. По его словам, сначала нужно, чтобы это соглашение было.

Об этом Андрей Ермак сказал во время форума "Украина. Год 2025".

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"Сперва сделаем так, чтобы соглашение было, а уже потом определим, кто его подпишет", — сказал Ермак о договоренностях с США по недрам.

Он уточнил, что вопрос приватизации должны комментировать представители правительства.

Напомним, ранее глава Минэкономики Юлия Свириденко сказала, на какую сумму полезных ископаемых есть на ВОТ.

Также СМИ сообщали, что Зеленский еще не будет подписывать соглашение с США из-за "ряда проблемных вопросов".

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