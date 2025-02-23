Згідно з джерелами, США у разі підписання угоди будуть контролювати 100% спеціального фонду

Важка техніка за роботою. Ілюстративне фото: pexels.com

Згідно з проєктом угоди між Україною та Сполученими Штатами, передбачається створення комерційного інвестиційного фонду реконструкції, в якому США буде мати частку у 100%. Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Держсекретар США Марко Рубіо.

Такий текст угоди зі своїх джерел оприлюднила "Економічна правда".

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Що відомо про умови угоди

Згідно з проєктом, хоча керувати фондом США та Україна будуть разом, саме США будуть контролювати фонд повністю. Цей фонд буде орієнтований на залучення іноземних інвестицій в економіку України та сприятиме її відновленню після збройної агресії Російської Федерації.

Доходи, 50% з них, від українських мінеральних та нафтогазових ресурсів (з вирахуванням фактичних витрат) будуть спрямовані на реінвестування в українську економіку, зокрема у розвиток видобувної та переробної інфраструктури, портів та інших галузей.

Крім того, передбачається перенаправлення доходів з інших українських джерел, які будуть визначені урядами України та Сполучених Штатів Америки.

США, згідно із текстом, має намір взяти фінансове зобовʼязання щодо допомоги України на суму, яку визначать окремо. Сама угода не суперечить міжнародним зобов'язанням України та її майбутній інтеграції до Європейського Союзу або інших об'єднань.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступаючи на конференції CPAC заявив, що Україна та Сполучені Штати "дуже близькі" до досягнення угоди з видобутку корисних копалин.

Також стало відомо, що активна робота сторін над угодою про рідкісні корисні копалини України розпочнеться вже з 24 лютого. Водночас українська сторона хоче отримати гарантії безпеки в межах домовленостей.