Согласно источникам, США в случае подписания соглашения будут контролировать 100% специального фонда

Тяжелая техника за работой. Иллюстративное фото: pexels.com

Согласно проекту соглашения между Украиной и Соединенными Штатами, предусматривается создание коммерческого инвестиционного фонда реконструкции, в котором США будет иметь долю в 100%. Документ должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Госсекретарь США Марко Рубио.

Такой текст соглашения из своих источников обнародовала "Экономическая правда".

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Что известно об условиях соглашения

Согласно проекту, хотя управлять фондом США и Украина будут вместе, именно США будут контролировать фонд полностью. Этот фонд будет ориентирован на привлечение иностранных инвестиций в экономику Украины и будет способствовать ее восстановлению после вооруженной агрессии Российской Федерации.

Доходы, 50% из них, от украинских минеральных и нефтегазовых ресурсов (за вычетом фактических расходов) будут направлены на реинвестирование в украинскую экономику, в частности в развитие добывающей и перерабатывающей инфраструктуры, портов и других отраслей.

Кроме того, предполагается перенаправление доходов из других украинских источников, которые будут определены правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки.

США, согласно тексту, намерены взять финансовое обязательство по помощи Украине на сумму, которую определят отдельно. Само соглашение не противоречит международным обязательствам Украины и ее будущей интеграции в Европейский Союз или другие объединения.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступая на конференции CPAC заявил, что Украина и Соединенные Штаты "очень близки" к достижению соглашения по добыче полезных ископаемых.

Также стало известно, что активная работа сторон над соглашением о редких полезных ископаемых Украины начнется уже с 24 февраля. В то же время украинская сторона хочет получить гарантии безопасности в рамках договоренностей.