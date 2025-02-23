Украина продолжает переговоры по соглашению с США о ресурсах

Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украина не отказывалась от соглашения с Соединенными Штатами Америки по ресурсам. Сейчас продолжаются переговоры по этому поводу.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил во время форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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Ермак отметил, что инвестиции в добычу ресурсов могут стать гарантиями безопасности. Именно поэтому диалог с партнерами продолжают.

"Никто не отказывался ни от чего. У нас идет нормальный рабочий процесс. А он всегда может длиться день или же месяцы. Соглашение должно соответствовать национальным интересам Украины и быть интересным партнерам", — заявил Ермак.

Напомним, также Андрей Ермак высказался относительно соглашения с Соединенными Штатами по полезным ископаемым Украины на оккупированных территориях. Он заявил, что сначала нужно, чтобы было это соглашение было.

Также руководитель Офиса Президента сообщил, что украинская делегация отправляется в США. Там проведут переговоры с американскими представителями.