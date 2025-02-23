Україна їде в США на перемовини з американцями — Єрмак

Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українська делегація прибуде з візитом у Сполучені Штати Америки для перемовин. Єрмак з командою виїдуть вже сьогодні, 23 лютого.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив під час форуму "Україна. Рік 2025" у вівторок, 23 лютого.

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Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні він поїде на перемовини з американськими партнерами. Крім того, відомо, що у складі делегації буде й міністерка економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, під час форуму керівник ОП Андрій Єрмак також заявив, що Україна не розглядає компромісів щодо територіальних поступок. Він наголосив на необхідності чітких гарантій миру.

На форумі "Україна. Рік 2025" також виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він назвав пункти, на яких зосереджується Кабінет Міністрів.

Участь у заході також взяв Андрій Сибіга. Він зазначив, що Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну в Україні вже цього року.