Шмигаль пояснив, на чому наразі зосереджується Кабмін

Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль назвав пункти, на яких зосереджується Кабінет Міністрів. Загалом їх є пʼять.

Про це Денис Шмигаль сказав на форумі "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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На чому зосереджується Кабмін

За словами Шмигаля, уряд зосереджується на зміцненні Сил безпеки і оборони. Цього року планують витрати у розмірі 2,2 трлн грн.

Наступне завдання — соціальна політика. Йдеться про виплату пенсій, соціальних платежів та підтримку ВПО.

Третім завданням є відновлення. Шмигаль розповів, що цього року концентрація на відновленні житла. Крім того, працюватимуть й над енергетикою.

Кабмін зосереджується й на підтримці українських виробників.

"Підтримувати своїх — єдиний спосіб зберегти економіку", — зазначив Шмигаль.

Останній пункт — взаємодія з партнерами. За словами премʼєра, планують залучити 38,4 млрд доларів.

Нагадаємо, на форумі "Україна. Рік 2025" глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що український лідер Володимир Зеленський поставив завдання завершити війну в 2025 році.

Також очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував загрозу масованого обстрілу України завтра, 24 лютого. За його словами, бомбардувальники завантажені.