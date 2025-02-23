Шмигаль пояснив, на чому наразі зосереджується Кабмін

Шмигаль назвав пункти, на яких зосереджується Кабмін
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль назвав пункти, на яких зосереджується Кабінет Міністрів. Загалом їх є пʼять.
Про це Денис Шмигаль сказав на форумі "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.
На чому зосереджується Кабмін
За словами Шмигаля, уряд зосереджується на зміцненні Сил безпеки і оборони. Цього року планують витрати у розмірі 2,2 трлн грн.
Наступне завдання — соціальна політика. Йдеться про виплату пенсій, соціальних платежів та підтримку ВПО.
Третім завданням є відновлення. Шмигаль розповів, що цього року концентрація на відновленні житла. Крім того, працюватимуть й над енергетикою.
Кабмін зосереджується й на підтримці українських виробників.
"Підтримувати своїх — єдиний спосіб зберегти економіку", — зазначив Шмигаль.
Останній пункт — взаємодія з партнерами. За словами премʼєра, планують залучити 38,4 млрд доларів.
Нагадаємо, на форумі "Україна. Рік 2025" глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що український лідер Володимир Зеленський поставив завдання завершити війну в 2025 році.
Також очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував загрозу масованого обстрілу України завтра, 24 лютого. За його словами, бомбардувальники завантажені.
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