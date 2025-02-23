Буданов прокоментував загрозу обстрілу України на третю річницю великої війни

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував загрозу масованого обстрілу України 24 лютого.

Про це Кирило Буданов сказав в коментарі Oboz.ua на форумі "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

Читайте також:

Загроза обстрілу

У Буданова запитали, чи можливий масований обстріл України завтра, 24 лютого, на третю річницю повномасштабного російського вторгнення.

"Бомбардувальники завантажені", — відповів керівник ГУР.

Нагадаємо, на форум "Україна. Рік 2025" прибули вже глава Служби безпеки України Василь Малюк та радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що український лідер Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну вже цього року.