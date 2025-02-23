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Загроза обстрілу 24 лютого — Буданов прокоментував

23 лютого 2025 14:30
Аркадій Пастула - Редактор
Буданов прокоментував загрозу обстрілу України на третю річницю великої війни
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував загрозу масованого обстрілу України 24 лютого.

Про це Кирило Буданов сказав в коментарі Oboz.ua на форумі "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого. 

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У Буданова запитали, чи можливий масований обстріл України завтра, 24 лютого, на третю річницю повномасштабного російського вторгнення.

"Бомбардувальники завантажені", — відповів керівник ГУР.

Нагадаємо, на форум "Україна. Рік 2025" прибули вже глава Служби безпеки України Василь Малюк та радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що український лідер Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну вже цього року. 

війна обстріли Кирило Буданов ГУР 3 роки війни
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