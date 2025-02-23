Буданов прокомментировал угрозу обстрела Украины на третью годовщину большой войны

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал угрозу массированного обстрела Украины 24 февраля.

Об этом Кирилл Буданов сказал в комментарии Oboz.ua на форуме "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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У Буданова спросили, возможен ли массированный обстрел Украины завтра, 24 февраля, на третью годовщину полномасштабного российского вторжения.

"Бомбардировщики загружены", — ответил руководитель ГУР.

Напомним, на форум "Украина. Год 2025" прибыли уже глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Также министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил задачу закончить войну уже в этом году.