Форму Україна. Рік 2022 — перші посадовці почали прибувати на захід

Начальник Головного управління розвідки прибув на форум "Україна. Рік 2025". Фото: Новини.LIVE

На форум "Україна. Рік 2025" почали прибувати перші посадовці. Серед них — голова СБУ Василь Малюк та заступник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець в неділю, 23 лютого.

Читайте також:

Розпочався форум "Україна. Рік 2025"

На форум "Україна. Рік 2025" також прибув начальник ГУР МО Кирило Буданов. Журналісти намагались поставити питання йому, але очільник розвідки пообіцяв відповісти на них пізніше.

Нагадаємо, у форумі "Україна. Рік 2025" візьмуть участь керівники державних інституцій. Після закінчення заходу має відбутись велика пресконференція Президента України Володимира Зеленського.

Раніше в Україні відбувся Kyiv Security Forum. Американський генерал Девід Петреус заявив під час заходу, що США мають продовжувати підтримку Києва, зокрема й у воєнних інноваціях.