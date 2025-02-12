В СБУ виявили "щура", який передавав інформацію Росії

Затримання зрадника. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила у своїх лавах "щура" федеральної служби безпеки Росії. Він передавав важливу інформацію ворогу.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у середу, 12 лютого.

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З'ясувалося, що керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ працював на вороже ФСБ. За словами Малюка, задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності зрадника.

"Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання", — йдеться у повідомленні.

А про всі етапи спецоперації Малюк напряму доповідав президенту України Володимиру Зеленському. Голова СБУ зазначив, що це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація. Під час неї використали всі можливі форми та методи діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів.

"За допомогою шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", — сказав Малюк.

Водночас через зрадника в лавах СБУ передавала росіянам дезінформацію тривалий час. Очільник відомства зауважив, що "самоочищення СБУ" продовжується та ворогу не вдасться успішно проникнути до лав служби.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Раніше Зеленський розповів, як на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на нього та інше керівництво здійснювали тиск.

А на Львівщині затримали курсантку, яка готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників.