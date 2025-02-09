Ексглава СБУ Кулініч працював на РФ — ЗМІ дізнались нові деталі

Затримання Олега Кулініча. Фото: ДБР

Британське видання The Times опублікувало нове розслідування про роботу екскерівника кримського управління СБУ Олега Кулініча на РФ. У матеріалі йдеться про те, що Кулініч мав доступ до секретних даних.

Статтю опублікували на сайті The Sunday Times в суботу, 8 лютого.

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Як зазначається у статті, Служба безпеки України отримала доступ до масиву документів вилучених з комп'ютера в офісі російських спецслужб у Москві, а також під час обшуку квартири шпигуна у Києві. Там, зокрема, є фотографії та відео, де Кулініч відпочиває за кордоном разом із куратором мережі російських шпигунів в Україні Володимиром Сівковичем.

"У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, які використав для виявлення слабких місць в обороні України. У перші години вторгнення він блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ про реальну ситуацію в регіоні, навіть більше — відібрав зброю у співробітників СБУ", — йдеться у статті.

Як зазначає видання, документи підтверджують, що Кулініч мав доступ до критично важливих секретних даних про обороноздатність країни, відповідно, він був найціннішим агентом для ФСБ. Кулініч на своїй посаді у 2020-2021 роках фактично знищив контррозвідувальну діяльність у Криму.

У 2022 році СБУ затримала Олега Кулініча за підозрою в держзраді. Операцію провели під керівництвом нинішнього Голови СБУ Василя Малюка.

Нагадаємо, російського агента затримала у Хмельницькому співробітники Служба безпеки України. Чоловік готував теракт біля пунктів базування Сил оборони на території міста.

На Одещині будуть судили державного зрадника, який після окупації Криму перейшов на бік Росії та воював проти України. Чоловіка взяли у полон бійці ЗСУ.