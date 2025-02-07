У Хмельницькому затримали агента РФ, який готував теракт

Хотів підірвати військових — у Хмельницькому затримали агента РФ
У Хмельницькому співробітники Служба безпеки України затримали російського агента. Зрадник готував теракт біля пунктів базування Сил оборони на території міста.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у пʼятницю, 7 лютого.
Російський агент у Хмельницькому
Фігурант отримав дистанційно завдання від куратора з Росії закласти вибухівку біля пунктів базування військових.
Серед головних цілей ворога були резервні командні пункти та місця постійного розташування підрозділів ЗСУ і Національної гвардії України.
"Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент обходив місцевість та фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових. У разі виявлення таких об’єктів фігурант вивчав його периметр на наявність "зручних" місць для закладки саморобного вибухового пристрою (СВП)", — йдеться у повідомленні.
Надалі чоловік передавав окупантам відповідні координати, щоб ті "погодили". Згодом він отримав інструкції з виготовлення СВП з механізмом віддаленої активації через телефон.
Співробітники СБУ затримали агента під час того, як він проводив дорозвідку біля військового обʼєкта. У нього вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, де він спілкувався зі своїм куратором.
Агентом Росії виявився 32-річний наркозалежний з обласного центру. У поле зору РФ він потрапив під час пошуку швидких заробітків у Telegram.
Йому оголосили підозру в державній зраді та поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.
"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — додали в СБУ.
Нагадаємо, СБУ затримала російську агентку, яка заклала вибухівку біля будинку ветерана ЗСУ в Харкові.
Раніше двоє жителів Одещини здійснили вибух у будівлі ТЦК у Павлограді. Внаслідок цього 24-річний військовий зазнав осколкового поранення.
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