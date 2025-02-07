В Хмельницком задержали агента РФ, который готовил теракт

Задержание российского агента в Хмельницком. Фото: СБУ

В Хмельницком сотрудники Служба безопасности Украины задержали российского агента. Предатель готовил теракт возле пунктов базирования Сил обороны на территории города.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в пятницу, 7 февраля.

Читайте также:

Российский агент в Хмельницком

Фигурант получил дистанционно задание от куратора из России заложить взрывчатку возле пунктов базирования военных.

Переписка фигуранта с куратором из РФ. Фото: СБУ

Среди главных целей врага были резервные командные пункты и места постоянного расположения подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины.

"Чтобы найти место для скрытой установки взрывчатки, агент обходил местность и фиксировал геолокации с наибольшей концентрацией украинских военных. В случае обнаружения таких объектов фигурант изучал его периметр на наличие "удобных" мест для закладки самодельного взрывного устройства (СВУ)", — говорится в сообщении.

Переписка фигуранта с куратором из РФ. Фото: СБУ

В дальнейшем мужчина передавал оккупантам соответствующие координаты, чтобы те "согласовали". Впоследствии он получил инструкции по изготовлению СВП с механизмом удаленной активации через телефон.

Сотрудники СБУ задержали агента во время того, как он проводил доразведку возле военного объекта. У него изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, где он общался со своим куратором.

Переписка фигуранта с куратором из РФ. Фото: СБУ

Агентом России оказался 32-летний наркозависимый из областного центра. В поле зрения РФ он попал во время поиска быстрых заработков в Telegram.

Ему объявили подозрение в государственной измене и распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", — добавили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала российскую агентку, которая заложила взрывчатку возле дома ветерана ВСУ в Харькове.

Ранее двое жителей Одесской области совершили взрыв в здании ТЦК в Павлограде. В результате 24-летний военный получил осколочное ранение.