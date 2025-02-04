Два агенти РФ на Буковині хотіли підірвати наряд поліції — їх затримали

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки разом з Нацполіцією затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд правоохоронців на Буковині. Для цього вони здійснили фейковий виклик на 102.

Про це повідомили в СБУ у вівторок, 4 лютого.

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Правоохоронці розповіли, що затримали ворожих поплічників у Вижницькому районі Чернівецької області. Вони якраз готувалися підірвати наряд поліції, який мав прибути за фейковим викликом на 102.

Для того, аби вчинити теракт, фігуранти заклали саморобну вибухівку у покинутій господарській будівлі. За словами спецпризначенців, вона була захована у мішок для сміття, а поруч у коробці з-під соку був мобільний телефон, який знімав вхід до споруди.

"Використовуючи віддалений доступ до гаджета, окупанти планували активувати вибухівку, коли до будівлі зайдуть поліцейські. До цього часу агенти повинні були сховатись", — йдеться у повідомленні.

Затримання підозрюваних

Служба безпеки затримала обох фігурантів після того, як вони встановили вибухівку та вже зайшли у свої помешкання. Як з'ясувалося, затриманими виявилися двоє місцевих наркодилерів віком 17 та 18 років. Вони потрапили в поле зору окупантів через Telegram-канали.

Після дистанційного вербування молодики отримали від свого російського куратора детальні інструкції для виготовлення саморобного вибухового приладу та локації його подальшого розміщення.

Під час обшуків в оселях затриманих вилучили мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту. Також у помешканнях фігурантів виявлено компоненти для вибухівки.

Яке покарання чекає на фігурантів

Наразі обом агентам РФ повідомили обом агентам про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України:

незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

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