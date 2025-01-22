Керівники черкаського хімзаводу співпрацювали з Росією

Співпрацювали з РФ — затримано керівництво черкаського хімзаводу
Служба безпеки викрила керівництво черкаського хімзаводу на співпраці з Росією. В обхід санкцій до країни-терориста експортували українську продукцію.
Про це повідомили в СБУ у середу, 22 січня.
Що відомо про схеми обвинувачених
За даними слідства, представники українського хімзаводу налагодили гуртові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі Росії. Упродовж 2022-2024 років підозрювані нелегально переправили до Росії власну продукцію на суму 1,8 млн доларів.
Для того, аби приховувати переправлення українського товару в Росії, фігуранти використовували афілійовану компанію на Близькому Сході.
"Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного "посередника", а звідти здійснювали реекспорт до Росії. Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора — "Щьолково Агрохім" та "Альтерит", — йдеться у повідомленні.
За наявними даними, з початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції. Для обговорення нелегальних поставок та продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту.
Яке покарання чекає на ділків
Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами оборудки.
Наразі керівнику компанії повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників "схеми". Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила підприємця, який будував ядерну лабораторію для Росії. Йому загрожує до 12 років перебування під вартою з конфіскацією майна.
А в Києві викрили російську агентурну мережу, до якої входили співробітники столичного метрополітену та Укрзалізниці.
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