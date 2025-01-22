Керівники черкаського хімзаводу співпрацювали з Росією

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки викрила керівництво черкаського хімзаводу на співпраці з Росією. В обхід санкцій до країни-терориста експортували українську продукцію.

Про це повідомили в СБУ у середу, 22 січня.

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За даними слідства, представники українського хімзаводу налагодили гуртові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі Росії. Упродовж 2022-2024 років підозрювані нелегально переправили до Росії власну продукцію на суму 1,8 млн доларів.

Для того, аби приховувати переправлення українського товару в Росії, фігуранти використовували афілійовану компанію на Близькому Сході.

"Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного "посередника", а звідти здійснювали реекспорт до Росії. Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора — "Щьолково Агрохім" та "Альтерит", — йдеться у повідомленні.

За наявними даними, з початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції. Для обговорення нелегальних поставок та продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту.

Яке покарання чекає на ділків

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами оборудки.

Обшуки у підозрбюваного. Фото: СБУ

Наразі керівнику компанії повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників "схеми". Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила підприємця, який будував ядерну лабораторію для Росії. Йому загрожує до 12 років перебування під вартою з конфіскацією майна.

А в Києві викрили російську агентурну мережу, до якої входили співробітники столичного метрополітену та Укрзалізниці.