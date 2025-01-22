Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Сотрудничали с РФ — задержано руководство черкасского химзавода arrow

Сотрудничали с РФ — задержано руководство черкасского химзавода

22 января 2025 16:04
Карина Приходько - Редактор
Руководители черкасского химзавода сотрудничали с Россией
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безопасности разоблачила руководство черкасского химзавода на сотрудничестве с Россией. В обход санкций в страну-террориста экспортировали украинскую продукцию.

Об этом сообщили в СБУ в среду, 22 января.

Читайте также:

Что известно о схемах обвиняемых

По данным следствия, представители украинского химзавода наладили оптовые поставки удобрений и минералов для аграрной отрасли России. В течение 2022-2024 годов подозреваемые нелегально переправили в Россию собственную продукцию на сумму 1,8 млн долларов.

Для того, чтобы скрывать переправку украинского товара в России, фигуранты использовали аффилированную компанию на Ближнем Востоке.

"Задокументировано, что продукцию черкасского производителя сначала направляли к ближневосточному "посреднику", а оттуда осуществляли реэкспорт в Россию. Среди ключевых российских заказчиков были одни из крупнейших компаний агропромышленного комплекса страны-агрессора — "Щелково Агрохим" и "Альтеррит", — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, с начала полномасштабной войны фигуранты отгрузили на российские предприятия более 216 тонн химической продукции. Для обсуждения нелегальных поставок и продолжения подпольного бизнеса организаторы использовали анонимные чаты в мессенджерах и электронную почту.

Какое наказание ждет дельцов

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами сделки.

руководство черкасского химзавода работало с РФ
Обыски у подозреваемого. Фото: СБУ

Сейчас руководителю компании сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников "схемы". Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ разоблачила предпринимателя, который построил ядерную лабораторию для России. Ему грозит до 12 лет пребывания под стражей с конфискацией имущества.

А в Киеве разоблачили российскую агентурную сеть, в которую входили сотрудники столичного метрополитена и Укрзализныци.

СБУ Черкасская область Коллаборант война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:26 В Киеве почтили погибших Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

19:21 Осторожнее на дорогах — прогноз погоды во Львове на завтра

19:05 Зеленые и побитые — за сколько продают мандарины в супермаркетах

19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:48 Зеленский ответил, ожидает ли Украина дальнейшей помощи США

18:33 Как получить отсрочку от мобилизации учителю — два условия

18:30 Киевлян предупредили о нестабильной погоде — прогноз на завтра

18:24 Ермак прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Трампа

18:22 ОМКФ-2025 — организаторы назвали место проведения

19:26 В Киеве почтили погибших Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

19:21 Осторожнее на дорогах — прогноз погоды во Львове на завтра

19:05 Зеленые и побитые — за сколько продают мандарины в супермаркетах

19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

18:48 Зеленский ответил, ожидает ли Украина дальнейшей помощи США

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:33 Как получить отсрочку от мобилизации учителю — два условия

18:30 Киевлян предупредили о нестабильной погоде — прогноз на завтра

18:24 Ермак прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Трампа

18:22 ОМКФ-2025 — организаторы назвали место проведения

18:05 Понижающие коэффициенты и пенсии военных — что изменилось в 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать