Руководители черкасского химзавода сотрудничали с Россией

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила руководство черкасского химзавода на сотрудничестве с Россией. В обход санкций в страну-террориста экспортировали украинскую продукцию.

Об этом сообщили в СБУ в среду, 22 января.

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По данным следствия, представители украинского химзавода наладили оптовые поставки удобрений и минералов для аграрной отрасли России. В течение 2022-2024 годов подозреваемые нелегально переправили в Россию собственную продукцию на сумму 1,8 млн долларов.

Для того, чтобы скрывать переправку украинского товара в России, фигуранты использовали аффилированную компанию на Ближнем Востоке.

"Задокументировано, что продукцию черкасского производителя сначала направляли к ближневосточному "посреднику", а оттуда осуществляли реэкспорт в Россию. Среди ключевых российских заказчиков были одни из крупнейших компаний агропромышленного комплекса страны-агрессора — "Щелково Агрохим" и "Альтеррит", — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, с начала полномасштабной войны фигуранты отгрузили на российские предприятия более 216 тонн химической продукции. Для обсуждения нелегальных поставок и продолжения подпольного бизнеса организаторы использовали анонимные чаты в мессенджерах и электронную почту.

Какое наказание ждет дельцов

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами сделки.

Обыски у подозреваемого. Фото: СБУ

Сейчас руководителю компании сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников "схемы". Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ разоблачила предпринимателя, который построил ядерную лабораторию для России. Ему грозит до 12 лет пребывания под стражей с конфискацией имущества.

А в Киеве разоблачили российскую агентурную сеть, в которую входили сотрудники столичного метрополитена и Укрзализныци.