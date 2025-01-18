Будівельна компанія продавала матеріали для ядерних об'єктів РФ

СБУ провадить слідчі дії. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила дніпропетровську компанію, яка допомагала російським загарбникам будувати лабораторії, в яких ворог міг розробляти ядерну зброю. Масштабна партія готового товару була відправлена до Росії вже після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в СБУ у суботу, 18 січня.

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На Дніпропетровщині СБУ викрило підприємство, яке допомагає Росії будувати лабораторії, в яких загарбники розробляють ядерну зброю. Слідство встановило, що до організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будматеріалів.

"Встановлено, що після початку повномасштабної війни представники заводу переправили до РФ масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі", — говориться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що окупанти використовували українську металопродукцію для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень.

На базі цієї установи росіяни розробляють проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом.

"Щоб приховати міжнародні поставки, ділки спочатку відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт російським замовникам", — пояснили злочинну схему в СБУ.

Слідству також стало відомо, що фінансову звітність обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.

Також повідомляється, що в процесі обшуків за адресами компанії та в помешканнях фігурантів виявлено мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим про підозру у сприянні державі-агресору.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років перебування під вартою з конфіскацією майна.

Співробітники СБУ провадять слідчі дії. Фото: СБУ

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