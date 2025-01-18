Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Будував ядерний об'єкт для РФ — СБУ викрила підприємця arrow

Будував ядерний об'єкт для РФ — СБУ викрила підприємця

18 січня 2025 21:24
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Будівельна компанія продавала матеріали для ядерних об'єктів РФ
СБУ провадить слідчі дії. Фото: СБУ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Служба безпеки України викрила дніпропетровську компанію, яка допомагала російським загарбникам будувати лабораторії, в яких ворог міг розробляти ядерну зброю. Масштабна партія готового товару була відправлена до Росії вже після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в СБУ у суботу, 18 січня.

Читайте також:

Продавали будівельні товари в РФ

На Дніпропетровщині СБУ викрило підприємство, яке допомагає Росії будувати лабораторії, в яких загарбники розробляють ядерну зброю. Слідство встановило, що до організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будматеріалів.

"Встановлено, що після початку повномасштабної війни представники заводу переправили до РФ масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі", — говориться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що окупанти використовували українську металопродукцію для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень.

На базі цієї установи росіяни розробляють проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом.

"Щоб приховати міжнародні поставки, ділки спочатку відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт російським замовникам", — пояснили злочинну схему в СБУ.

Слідству також стало відомо, що фінансову звітність обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.

Також повідомляється, що в процесі обшуків за адресами компанії та в помешканнях фігурантів виявлено мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим про підозру у сприянні державі-агресору.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років перебування під вартою з конфіскацією майна.

слідчі дії
Співробітники СБУ провадять слідчі дії. Фото: СБУ
печатки і штампи
Печатки і штампи. Фото: СБУ
листування
Листування фігуранатів справи з російською стороною. Фото: СБУ
листування з росіянами
Листування щодо продажу росіянам будівельних компонентів. Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали високопосадовця одного з найбільших українських банків. Чоловік фінансував російські окупаційні війська.

А на Одещині чоловік шпигував для російських спецслужб. Зловмисник маскувався під дівчину, щоб не викликати підозр.

СБУ Дніпро ядерна зброя Колаборант Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 В "Азов" потрібні люди, які знаються на БпЛА — яка зарплата

02:27 Спецслужби РФ почали вербувати поляків — яка у них мета

01:32 Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував службу — рішення суду

01:30 Ці люди можуть спрощено отримати відстрочку — рішення Кабміну

01:11 Черговий ятаган у спину — Сирія заборонила товари з Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:31 У столиці повітряна тривога — що летить на Київ

00:30 Бронювання через "Дію" — чи треба потім відвідувати ТЦК

00:20 TikTok, Reels та Shorts є причиною деградації — доведено вченими

00:08 Штурми росіян на милицях — у ЦПД пояснили нову тактику ворога

00:01 Мілевський і Алієв возз'єдналися — вони знову зіграють у команді

03:26 В "Азов" потрібні люди, які знаються на БпЛА — яка зарплата

02:27 Спецслужби РФ почали вербувати поляків — яка у них мета

01:32 Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував службу — рішення суду

01:30 Ці люди можуть спрощено отримати відстрочку — рішення Кабміну

01:11 Черговий ятаган у спину — Сирія заборонила товари з Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:31 У столиці повітряна тривога — що летить на Київ

00:30 Бронювання через "Дію" — чи треба потім відвідувати ТЦК

00:20 TikTok, Reels та Shorts є причиною деградації — доведено вченими

00:08 Штурми росіян на милицях — у ЦПД пояснили нову тактику ворога

00:01 Мілевський і Алієв возз'єдналися — вони знову зіграють у команді

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році