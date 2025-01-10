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СБУ затримала агента РФ, який коригував обстріли по Херсону

10 січня 2025 11:35
Карина Приходько - Редактор
Коригував обстріли Росії по Херсону — СБУ затримала ворожого агента
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безпеки затримала зрадника, який коригував артобстріли росіян по Херсону. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ

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Що відомо про колаборанта

Правоохоронці розповіли, що зловмисником виявився 34-річний місцевий житель, який співпрацював з окупантами через спеціальний чат-бот російської розвідки. Як відомо, він сам написав ворогу та запропонував співпрацю в обмін на гроші. Завданням зрадника була фіксація наслідків російських "прильотів" по Херсону.

Після ворожих обстрілів чоловік виходив на місце влучання та пересилав у ворожий чат-бот координати локації і дані про масштаби руйнувань та постраждалих осіб. Окупанти використовували ці відомості для підготовки нових та коригування повторних артударів по Херсону.

"Під час розвідувальних вилазок по місту зрадник одночасно відстежував пункти базування Сил оборони та орієнтовну кількість особового складу на місцях дислокації. Насамперед це стосувалося локацій блокпостів та опорних пунктів українських захисників на прибережній території міста", — йдеться у повідомленні.

Затримання зрадника

Співробітники СБУ затримали фігуранта поблизу його помешкання. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами його злочинів.

  • СБУ затримала агента РФ, який коригував обстріли по Херсону - фото 1
    Діалог обвинуваченого з російськами спецслужбами. Фото: СБУ
  • СБУ затримала агента РФ, який коригував обстріли по Херсону - фото 2
    Діалог обвинуваченого з російськами спецслужбами. Фото: СБУ
  • СБУ затримала агента РФ, який коригував обстріли по Херсону - фото 3
    Діалог обвинуваченого з російськами спецслужбами. Фото: СБУ
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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.  Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала диверсантів ФСБ, які підірвали залізничну колію перед потягом Укрзалізниці. 

Водночас у Херсонській області викрили колаборанта, який командував російськими бойовиками. За вчинене його заочно засудили до позбавлення волі.

СБУ Херсон обстріли Колаборант війна в Україні

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11:21 Герої під охороною — у парку Шевченка встановили відеокамери

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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