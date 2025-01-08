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Підірвали колію перед потягом УЗ — СБУ затримала агентів Росії

8 січня 2025 11:18
Карина Приходько - Редактор
Підірвали колію Укрзалізниці перед потягом — СБУ спіймала двох агентів РФ
Працівники СБУ. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безпеки разом з Нацполіцією затримали диверсантів ФСБ, які підірвали залізничну колію перед потягом Укрзалізниці. Зловмисники виявилися жителями Хмельниччини віком 28 та 29 років.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Диверсія колаборантів на Хмельниччині

Правоохоронці розповіли, що двоє зловмисників підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг. Для вчинення диверсії фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій дистанційного керування, який начинили тротилом та пластидом.

Готову вибухівку вони заклали під залізничні рейки та активували її з наближенням локомотива. Для "звітності" перед окупантами їхні поплічники зафіксували підрив колії на камеру телефону.

підрив залізниця на Хмельниччині
Залізниця, яку хотіли підірвати колаборанти. Фото: СБУ
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Локомотиви, які хотіли підірвати агенти РФ. Фото: СБУ

"Внаслідок події ніхто не постраждав. Машиністу вдалося вчасно зупинити потяг, а після ремонту залізничного полотна ешелон із вантажем продовжив рух до пункту призначення", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали обох зловмисників за лічені години "по гарячих слідах". Утікаючи з місця події, фігуранти змінили авто і пересіли в інше, щоб приховати сліди злочину. Однак, їм це не допомогло. Під час обшуку у затриманих вилучили елементи вибухівки та мобільні телефони із доказами диверсії.

Що відомо про агентів РФ 

Ворожими агентами виявилися двоє мешканців Хмельниччини віком 28 та 29 років. Один з них – наркозалежний, інший — дезертир, який самовільно залишив свою військову частину і переховувався.

У поле зору ФСБ обидва молодики потрапили, коли шукали "легкий" заробіток на тематичних Телеграм-каналах.

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Затримання підозрюваного. Фото: СБУ
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Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на зрадників

Чоловіки отримали підозру за диверсію, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України). 

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб, яка планувала масовий теракт серед військових у Київській області. Неповнолітнього терориста та трьох інших агентів, причетних до планування цього злочину, затримали.

Водночас у Херсонській області викрили колаборанта, який командував російськими бойовиками. За вчинене його заочно засудили до позбавлення волі.

СБУ Укрзалізниця диверсія Колаборант війна в Україні

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