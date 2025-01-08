Взорвали пути Укрзализныци перед поездом — СБУ поймала двух агентов РФ

Работники СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности вместе с Нацполицией задержали диверсантов ФСБ, которые взорвали железнодорожные пути перед поездом Укрзализныци. Злоумышленники оказались жителями Хмельницкой области в возрасте 28 и 29 лет.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Диверсия коллаборантов в Хмельницкой области

Правоохранители рассказали, что двое злоумышленников взорвали пути на местном железнодорожном перегоне, по которому двигался грузовой поезд. Для совершения диверсии фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство дистанционного управления, которое начинили тротилом и пластидом.

Готовую взрывчатку они заложили под железнодорожные рельсы и активировали ее с приближением локомотива. Для "отчетности" перед оккупантами их приспешники зафиксировали подрыв пути на камеру телефона.

Железная дорога, которую хотели взорвать коллаборанты. Фото: СБУ

Локомотивы, которые хотели взорвать агенты РФ. Фото: СБУ

"В результате происшествия никто не пострадал. Машинисту удалось вовремя остановить поезд, а после ремонта железнодорожного полотна эшелон с грузом продолжил движение в пункт назначения", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников за считанные часы "по горячим следам". Убегая с места происшествия, фигуранты сменили авто и пересели в другое, чтобы скрыть следы преступления. Однако, им это не помогло. Во время обыска у задержанных изъяли элементы взрывчатки и мобильные телефоны с доказательствами диверсии.

Что известно об агентах РФ

Вражескими агентами оказались двое жителей Хмельницкой области в возрасте 28 и 29 лет. Один из них — наркозависимый, другой — дезертир, который самовольно оставил свою воинскую часть и скрывался.

В поле зрения ФСБ оба молодых человека попали, когда искали "легкий" заработок на тематических Телеграмм-каналах.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Какое наказание ждет предателей

Мужчины получили подозрение за диверсию, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ разоблачила агентурную сеть российских спецслужб, которая планировала массовый теракт среди военных в Киевской области. Несовершеннолетнего террориста и трех других агентов, причастных к планированию этого преступления, задержали.

В то же время в Херсонской области разоблачили коллаборанта, который командовал российскими боевиками. За содеянное его заочно приговорили к лишению свободы.