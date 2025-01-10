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В Херсоне задержали агента, который корректировал обстрелы РФ

10 января 2025 11:35
Карина Приходько - Редактор
Корректировал обстрелы России по Херсону — СБУ задержала вражеского агента
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безопасности задержала предателя, который корректировал артобстрелы россиян по Херсону. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Правоохранители рассказали, что злоумышленником оказался 34-летний местный житель, который сотрудничал с оккупантами через специальный чат-бот российской разведки. Как известно, он сам написал врагу и предложил сотрудничество в обмен на деньги. Задачей предателя была фиксация последствий российских "прилетов" по Херсону.

После вражеских обстрелов мужчина выходил на место попадания и пересылал во вражеский чат-бот координаты локации и данные о масштабах разрушений и пострадавших лиц. Оккупанты использовали эти сведения для подготовки новых и корректировки повторных артударов по Херсону.

"Во время разведывательных вылазок по городу предатель одновременно отслеживал пункты базирования Сил обороны и ориентировочное количество личного состава на местах дислокации. Прежде всего это касалось локаций блокпостов и опорных пунктов украинских защитников на прибрежной территории города", — говорится в сообщении.

Задержание предателя

Сотрудники СБУ задержали фигуранта вблизи его дома. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами его преступлений.

  • В Херсоне задержали агента, который корректировал обстрелы РФ - фото 1
    Диалог обвиняемого с российскими спецслужбами. Фото: СБУ
  • В Херсоне задержали агента, который корректировал обстрелы РФ - фото 2
    Диалог обвиняемого с российскими спецслужбами. Фото: СБУ
  • В Херсоне задержали агента, который корректировал обстрелы РФ - фото 3
    Диалог обвиняемого с российскими спецслужбами. Фото: СБУ
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Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ задержала диверсантов ФСБ, которые взорвали железнодорожные пути перед поездом Укрзализныци.

В то же время в Херсонской области разоблачили коллаборанта, который командовал российскими боевиками. За содеянное его заочно приговорили к лишению свободы.

СБУ Херсон обстрелы Коллаборант война в Украине

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