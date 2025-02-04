Два агента РФ на Буковине хотели взорвать наряд полиции — их задержали

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности вместе с Нацполицией задержали российских агентов, которые пытались взорвать наряд правоохранители на Буковине. Для этого они осуществили фейковый вызов на 102.

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 4 февраля.

Читайте также:

Что известно о плане агентов РФ

Правоохранители рассказали, что задержали вражеских приспешников в Вижницком районе Черновицкой области. Они как раз готовились взорвать наряд полиции, который должен был прибыть по фейковому вызову на 102.

Для того, чтобы совершить теракт, фигуранты заложили самодельную взрывчатку в заброшенной хозяйственной постройке. По словам спецназовцев, она была спрятана в мешок для мусора, а рядом в коробке из-под сока был мобильный телефон, который снимал вход в здание.

"Используя удаленный доступ к гаджету, оккупанты планировали активировать взрывчатку, когда в здание зайдут полицейские. К этому времени агенты должны были спрятаться", — говорится в сообщении.

Задержание подозреваемых

Служба безопасности задержала обоих фигурантов после того, как они установили взрывчатку и уже зашли в свои дома. Как выяснилось, задержанными оказались двое местных наркодилеров в возрасте 17 и 18 лет. Они попали в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы.

После дистанционной вербовки молодые люди получили от своего российского куратора подробные инструкции для изготовления самодельного взрывного устройства и локации его дальнейшего размещения.

Во время обысков в домах задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами подготовки заказного теракта. Также в помещениях фигурантов обнаружены компоненты для взрывчатки.

Какое наказание ждет фигурантов

Сейчас обоим агентам РФ сообщили обоим агентам о подозрении по двум статьям Уголовного Кодекса Украины:

незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

Юношам грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Харьковщине разоблачили пару, которая шпионила для России за Силами обороны под видом "волонтеров". Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также мы писали, что СБУ задержала руководство черкасского химзавода, которое сотрудничало с Россией. Они в обход санкций экспортировали РФ украинскую продукцию.