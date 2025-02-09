Экс-глава СБУ Кулинич работал на РФ — СМИ узнали новые детали

Задержание Олега Кулинича. Фото: ГБР

Британское издание The Times опубликовало новое расследование о работе экс-руководителя крымского управления СБУ Олега Кулинича на РФ. В материале говорится о том, что Кулинич имел доступ к секретным данным.

Статью опубликовали на сайте The Sunday Times в субботу, 8 февраля.

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Как отмечается в статье, Служба безопасности Украины получила доступ к массиву документов изъятых с компьютера в офисе российских спецслужб в Москве, а также во время обыска квартиры шпиона в Киеве. Там, в частности, есть фотографии и видео, где Кулинич отдыхает за границей вместе с куратором сети российских шпионов в Украине Владимиром Сивковичем.

"В апреле 2021 года он инициировал масштабные антитеррористические учения в Херсонской области, которые использовал для выявления слабых мест в обороне Украины. В первые часы вторжения он блокировал любые попытки сообщить руководству СБУ о реальной ситуации в регионе, более того — отобрал оружие у сотрудников СБУ", — говорится в статье.

Как отмечает издание, документы подтверждают, что Кулинич имел доступ к критически важным секретным данным об обороноспособности страны, соответственно, он был ценнейшим агентом для ФСБ. Кулинич на своей должности в 2020-2021 годах фактически уничтожил контрразведывательную деятельность в Крыму.

В 2022 году СБУ задержала Олега Кулинича по подозрению в госизмене. Операцию провели под руководством нынешнего председателя СБУ Василия Малюка.

Напомним, российского агента задержала в Хмельницком сотрудники Служба безопасности Украины. Мужчина готовил теракт возле пунктов базирования Сил обороны на территории города.

В Одесской области будут судили государственного изменника, который после оккупации Крыма перешел на сторону России и воевал против Украины. Мужчину взяли в плен бойцы ВСУ.