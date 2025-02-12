В СБУ обнаружили "крысу", которая передавала информацию России

Задержание предателя. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в своих рядах "крысу" федеральной службы безопасности России. Он передавал важную информацию врагу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 12 февраля.

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Выяснилось, что руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ работал на вражеское ФСБ. По словам Малюка, задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности предателя.

"Председатель СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию", — говорится в сообщении.

А обо всех этапах спецоперации Малюк напрямую докладывал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Председатель СБУ отметил, что это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация. Во время нее использовали все возможные формы и методы деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий.

"С помощью шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", — сказал Малюк.

В то же время через предателя в рядах СБУ передавала россиянам дезинформацию длительное время. Глава ведомства отметил, что "самоочищение СБУ" продолжается и врагу не удастся успешно проникнуть в ряды службы.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

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