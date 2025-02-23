Форму Украина. Год 2022 — первые чиновники начали прибывать на запад

Начальник Главного управления разведки прибыл на форум "Украина. Год 2025". Фото: Новости.LIVE

На форум "Украина. Год 2025" начали прибывать первые чиновники. Среди них — глава СБУ Василий Малюк и заместитель председателя ОПУ Михаил Подоляк.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец в воскресенье, 23 февраля.

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На форум "Украина. Год 2025" также прибыл начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Журналисты пытались задать вопросы ему, но глава разведки пообещал ответить на них позже.

Напомним, в форуме "Украина. Год 2025" примут участие руководители государственных институтов. После окончания мероприятия должна состояться большая пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Украине состоялся Kyiv Security Forum. Американский генерал Дэвид Петреус заявил во время мероприятия, что США должны продолжать поддержку Киева, в том числе и в военных инновациях.