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В ОП анонсували велику пресконференцію Зеленського — коли чекати

21 лютого 2025 14:12
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Форум "Україна. Рік 2025" — пресконференція Володимира Зеленського 23 лютого
Президент Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії відбудеться форум "Україна. Рік 2025". У ньому візьмуть участь керівники державних інституцій.

Про це повідомили в Офісі президента (ОП)

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Пресконференція Зеленського

За інформацією з ОП, форум "Україна. Рік 2025" відбудеться у неділю, 23 лютого. У заході візьмуть участь керівники державних інституцій.

"Форум завершиться пресконференцією Президента України", — йдеться у повідомленні.

Точний час і місце проведення форуму буде зазначено у листі-підтвердженні, який отримають акредитовані журналісти.

Форум Україна 2025
Повідомлення на сайті ОП

Раніше ми повідомляли, що Організація Об'єднаних Націй вважає Володимира Зеленського законним главою держави. Заяву в ООН зробили на тлі критики президента США Дональда Трампа.

Також ми писали, що Володимир та Олена Зеленські вшанували борців за свободу України в День Героїв Небесної Сотні.

Володимир Зеленський Офіс президента президент війна в Україні війна
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