Форум "Украина. Год 2025" — пресс-конференция Владимира Зеленского 23 февраля

Президент Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России состоится форум "Украина. Год 2025". В нем примут участие руководители государственных институтов.

Об этом сообщили в Офисе президента (ОП).

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Пресс-конференция Зеленского

По информации из ОП, форум "Украина. Год 2025" состоится в воскресенье, 23 февраля. В мероприятии примут участие руководители государственных институтов.

"Форум завершится пресс-конференцией Президента Украины", — говорится в сообщении.

Точное время и место проведения форума будет указано в письме-подтверждении, которое получат аккредитованные журналисты.

Сообщение на сайте ОП

Ранее мы сообщали, что Организация Объединенных Наций считает Владимира Зеленского законным главой государства. Заявление в ООН сделали на фоне критики президента США Дональда Трампа.

Также мы писали, что Владимир и Елена Зеленские почтили борцов за свободу Украины в День Героев Небесной Сотни.