День Героїв Небесної Сотні — Зеленський вшанував активістів

Володимир та Олена Зеленські. Фото: скриншот

Сьогодні, 20 лютого, в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Володимир та Олена Зеленські вшанували борців за свободу України.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив в Telegram.

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Вшанування Героїв Небесної Сотні

Глава держави Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. Вони встановили лампадки біля пам'ятного хреста на місці загибелі активістів на алеї героїв Небесної сотні в центрі Києва.

"Небесна Сотня. Герої, які загинули, захищаючи свободу, гідність, право нашої держави вільно обирати своє майбутнє. Самопожертва, що нагадує нам про ціну самовизначення. Вічна шана Героям Небесної Сотні!" — зазначив глава держави.

Нагадаємо, Президент сьогодні, 20 лютого, звернувся до українців. Він наголосив, що подвиг Героїв Небесної Сотні мав велике значення для свободи та незалежності держави.

Розслідування злочинів, які скоїли під час Революції Гідності на Майдані тривають досі. ДБР збирає докази, аби передати матеріали до суду.

День пам'яті Героїв Небесної Сотні в Україні 20 лютого відзначається щороку. Новини.LIVE розповідали про те, як тодішні події вплинули на подальшу долю України.