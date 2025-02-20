День Героев Небесной Сотни — Зеленский почтил память активистов

Владимир и Елена Зеленские. Фото: скриншот

Сегодня, 20 февраля, в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. Владимир и Елена Зеленские почтили борцов за свободу Украины.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Чествование Героев Небесной Сотни

Глава государства Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской почтили память героев Небесной сотни. Они установили лампадки возле памятного креста на месте гибели активистов на аллее героев Небесной сотни в центре Киева.

"Небесная Сотня. Герои, которые погибли, защищая свободу, достоинство, право нашего государства свободно выбирать свое будущее. Самопожертвование, напоминающее нам о цене самоопределения. Вечное уважение Героям Небесной Сотни!", — отметил глава государства.

Напомним, Президент сегодня, 20 февраля, обратился к украинцам. Он сказал, что подвиг Героев Небесной Сотни имел большое значение для свободы и независимости государства.

Расследование преступлений, которые совершили во время Революции Достоинства на Майдане продолжаются до сих пор. ГБР собирает доказательства, чтобы передать материалы в суд.

День памяти Героев Небесной Сотни в Украине 20 февраля отмечается ежегодно. Новини.LIVE рассказывали о том, как тогдашние события повлияли на дальнейшую судьбу Украины.