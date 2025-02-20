Річниця Революції Гідності — як просуваються розслідування злочинів 2014 року

Сутички на Майдані. Фото: УНІАН

В Україні триває розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності на Майдані. Державне бюро розслідувань продовжує збирати докази, фіксувати правопорушення посадовців та правоохоронців і передавати матеріали до суду. Основна мета — притягнути до відповідальності всіх, хто причетний до насильницьких дій проти учасників протесту.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Скільки обвинувальних вироків винесли за час розслідувань

За чотири роки роботи у цьому напрямку суди вже винесли 11 обвинувальних вироків щодо 14 осіб. Загалом ДБР повідомило про підозру 309 людям, з яких 100 отримали підозру у 2024 році. До суду передано 147 обвинувальних актів, що стосуються 279 осіб.

Статистика діяльності підрозділу ДБР щодо "Справ Майдану". Фото: ДБР

Серед фігурантів, чиї справи вже розглядають у суді, колишнє керівництво країни, правоохоронних органів та силових структур. Зокрема, йдеться про експрезидента України, голову СБУ та його першого заступника, міністра внутрішніх справ і його заступника, міністра оборони, командувача внутрішніх військ, керівника київської міліції, його заступника та керівника полку "Беркут". Вони обвинувачуються в організації вбивств 67 громадян, а також у завданні тілесних ушкоджень 887 протестувальникам у період з 18 по 20 лютого 2014 року.

Статистика роботи за 2024 рік. Фото: ДБР

Результати розслідування. Фото: ДБР

Санкції проти підозрюваних. Фото: ДБР

Слідство встановило, що під час протестів злочинна організація під керівництвом тодішнього Президента залучила до придушення акцій понад 60 тисяч правоохоронців. Репресії також здійснювали сотні слідчих міліції, прокурорів і суддів, які безпідставно відправляли активістів під варту. Окрім силовиків, у придушенні протестів брали участь так звані "тітушки", які били, катували, незаконно затримували та навіть убивали демонстрантів.

Ініціювання застосування санкцій. Фото: ДБР

Санкції проти підозрюваних. Фото: ДБР

Як російські спецслужби сприяли силовому придушенню протестів

Окремим напрямом розслідування є збір доказів про участь російських спецслужб у силовому придушенні протестів. Наразі розслідування охоплює близько 4 тисяч епізодів злочинної діяльності, що призвели до понад 2,5 тисячі постраждалих.

Активно триває робота над арештом та поверненням державі незаконно виведених активів.

За матеріалами ДБР уже передано до бюджету 31 мільйон гривень, 85 тисяч доларів США, 537 історико-культурних цінностей загальною вартістю близько 19 мільйонів євро, а також дві земельні ділянки та вісім будівель. Окрім того, в управління АРМА передано майно колишнього міністра внутрішніх справ, а також ініційовано стягнення його активів на користь держави на суму майже 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування щодо судді з Київської області, який відпочивав на Карибах.

Тим часом у посадовця Мін'юсту можуть конфіскувати елітний автомобіль.