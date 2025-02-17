В чиновника Мін'юсту хочуть конфіскувати автомобіль — ДБР

Працівники ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань

У начальника одного з міжрегіональних управлінь Мін'юсту можуть конфіскувати елітний автомобіль. Чоловік не міг придбати таку коштовну машину, зважаючи на його офіційний дохід.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань в Telegram в понеділок, 17 лютого.

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Позов до суду щодо стягнення елітного автомобіля в дохід держави подали за матеріалами ДБР у співпраці з НАЗК. Йдеться про автівку начальника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України.

"Встановлено, що автомобіль у 2023 році придбала його дочка за 3,29 млн гривень. Надалі автомобілем розпоряджався особисто посадовець. Аналіз доходів та видатків посадовця та членів його сім’ї показав неможливість набуття цього активу із законних джерел", — наголошують в ДБР.

Повідомлення ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, у начальника відділу департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України можуть конфіскувати нерухомість у Києві. Виявилося, що майном, яке оформлене на сестру дружини, фактично володіє посадовець.

Попри повномасштабну війну в Україні діє механізм арешту майна громадян. Зробити це можуть через борги за комунальні послуги, аліменти, невиплату зарплати працівникам чи інших порушень.