У чиновника Минюста хотят конфисковать автомобиль — ГБР

Работники ГБР. Фото: Государственное бюро расследований

У начальника одного из межрегиональных управлений Минюста могут конфисковать элитный автомобиль. Мужчина не мог приобрести такую ценную машину, учитывая его официальный доход.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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Иск в суд о взыскании элитного автомобиля в доход государства подали по материалам ГБР в сотрудничестве с НАПК. Речь идет об автомобиле начальника межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины.

"Установлено, что автомобиль в 2023 году приобрела его дочь за 3,29 млн гривен. В дальнейшем автомобилем распоряжался лично чиновник. Анализ доходов и расходов чиновника и членов его семьи показал невозможность приобретения этого актива из законных источников", — отмечают в ГБР.

Сообщение ГБР. Фото: скриншот

Напомним, у начальника отдела департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины могут конфисковать недвижимость в Киеве. Оказалось, что имуществом, которое оформлено на сестру жены, фактически владеет чиновник.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине действует механизм ареста имущества граждан. Сделать это могут из-за долгов за коммунальные услуги, алименты, невыплату зарплаты работникам или других нарушений.