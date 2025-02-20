Годовщина Революции Достоинства — как продвигаются расследования преступлений 2014 года

Стычки на Майдане. Фото: УНИАН

В Украине продолжается расследование преступлений, совершенных во время Революции Достоинства на Майдане. Государственное бюро расследований продолжает собирать доказательства, фиксировать правонарушения должностных лиц и правоохранителей и передавать материалы в суд. Основная цель — привлечь к ответственности всех, кто причастен к насильственным действиям против протестующих.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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За четыре года работы в этом направлении суды уже вынесли 11 обвинительных приговоров в отношении 14 человек. В общем ГБР сообщило о подозрении 309 людям, из которых 100 получили подозрение в 2024 году. В суд передано 147 обвинительных актов, касающихся 279 человек.

Статистика деятельности подразделения ГБР по "Делам Майдана". Фото: ГБР

Среди фигурантов, чьи дела уже рассматривают в суде, — бывшее руководство страны, правоохранительных органов и силовых структур. В частности, речь идет об экс-президенте Украины, главе СБУ и его первом заместителе, министре внутренних дел и его заместителе, министре обороны, командующем внутренних войск, руководителе киевской милиции, его заместителе и руководителе полка "Беркут". Они обвиняются в организации убийств 67 граждан, а также в нанесении телесных повреждений 887 протестующим в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

Статистика работы за 2024 год. Фото: ГБР

Результаты расследования. Фото: ГБР

Санкции против подозреваемых. Фото: ГБР

Следствие установило, что во время протестов преступная организация под руководством тогдашнего Президента привлекла к подавлению акций более 60 тысяч правоохранителей. Репрессии также осуществляли сотни следователей милиции, прокуроров и судей, которые безосновательно отправляли активистов под стражу. Кроме силовиков, в подавлении протестов участвовали так называемые "титушки", которые били, пытали, незаконно задерживали и даже убивали демонстрантов.

Инициирование применения санкций. Фото: ГБР

Санкции против подозреваемых. Фото: ГБР

Как российские спецслужбы способствовали силовому подавлению протестов

Отдельным направлением расследования является сбор доказательств об участии российских спецслужб в силовом подавлении протестов. Сейчас расследование охватывает около 4 тысяч эпизодов преступной деятельности, которые привели к более 2,5 тысяч пострадавших.

Активно продолжается работа над арестом и возвращением государству незаконно выведенных активов.

По материалам ГБР уже передано в бюджет 31 миллион гривен, 85 тысяч долларов США, 537 историко-культурных ценностей общей стоимостью около 19 миллионов евро, а также два земельных участка и восемь зданий. Кроме того, в управление АРМА передано имущество бывшего министра внутренних дел, а также инициировано взыскание его активов в пользу государства на сумму почти 1,4 миллиарда гривен.

Напомним, ГБР завершило расследование в отношении судьи из Киевской области, который отдыхал на Карибах.

Тем временем у чиновника Минюста могут конфисковать элитный автомобиль.