День пам’яті Небесної Сотні — Зеленський висловився про боротьбу за незалежність

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні, наголосивши на значенні їхнього подвигу для свободи та незалежності держави. Також він звернувся до українців.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram.

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За його словами, 20 лютого — це день пам’яті тих, хто свідомо зробив вибір на користь вільної, сильної та європейської України. Вони віддали своє життя, аби захистити право українського народу жити у власній державі, без диктату ззовні.

Президент також нагадав, що саме цими днями 2014 року Росія почала реалізацію свого агресивного плану, здійснивши перші кроки до окупації Криму. Путін скористався моментом, коли в Києві проливалася кров протестувальників, і завдав ще одного удару – цинічного та підступного. Відтоді світ зіткнувся з новою реальністю.

Президент завершив своє звернення словами про вічну шану Героям Небесної Сотні та вдячність усім, хто стояв і стоїть на захисті незалежності країни.

"Саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну — розпочала перші кроки до окупації Криму. Поки в Києві вбивали людей, а люди захищали свою свободу, Путін вирішив завдати ще одного удару — дуже підлого. З того часу світ живе у новій реальності, коли Росія намагається обманути всіх. І дуже важливо не піддаватися, бути разом. Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу. Вічна шана Героям Небесної Сотні. Вічна вдячність усім нашим сміливим українцям та українкам, які боролись за Україну і її незалежність", — написав Володимир Зеленський.

Публікація Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 років тому, 20 лютого, Росія окупувала Автономну республіку Крим.

Тим часом президент США Дональд Трамп назвав втрати Росії та України під час війни та звинуватив Зеленського.

Своєю чергою Володимир Зеленський прокоментував тези щодо переговорів про війну в Україні без участі самої України.