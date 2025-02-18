Зеленський висловився щодо переговорів без участі України

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодних переговорів без участі нашої держави не буде. Також він додав, що наша держава готова повернути свої території дипломатичним шляхом.

Про це Зеленський заявив у вівторок, 18 лютого, повідомляє Reuters.

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Жодних переговорів без участі України

На думку Зеленського, щоб зберегти людей, Україна прагне знайти можливість повернути тимчасово окуповані території дипломатичним шляхом.

Глава держави також зазначив, дипломатичний шлях не передбачає здачу інтересів чи порушення суверенітету держави.

"Як президент я є гарантом Конституції. Ми не можемо визнати будь-яку з територій, які тимчасово окуповані Росією, російськими. Вони будуть українськими, й не може бути жодного компромісу. Дуже хочеться, щоб у нас була можливість повернути території дипломатичним шляхом, тому що дуже хочеться не втрачати наших людей, бо це найцінніше, що є в Україні", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що всі сторони, зацікавлені у завершенні війни, а це посередники і також Росія повинні розуміти, що "коли Україна говорить про дипломатію, вона говорить про безкровний шлях повернення справедливості Україні".

"Дипломатія — це не значить здача інтересів, суверенітету нашої держави", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський сьогодні, 18 лютого, зустрівся з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом в Анкарі.

Також стало відомо, що в Саудівській Аравії тривають переговори між представниками США та Росії. Йдеться також про завершення війни між Росією й Україною.