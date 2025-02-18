Зеленский высказался относительно переговоров без участия Украины

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что никаких переговоров без участия нашего государства не будет. Также он добавил, что наше государство готово вернуть свои территории дипломатическим путем.

Об этом Зеленский заявил во вторник, 18 февраля, сообщает Reuters.

Читайте также:

Никаких переговоров без участия Украины

По мнению Зеленского, чтобы сохранить людей, Украина стремится найти возможность вернуть временно оккупированные территории дипломатическим путем.

Глава государства также отметил, дипломатический путь не предусматривает сдачу интересов или нарушение суверенитета государства.

"Как президент я являюсь гарантом Конституции. Мы не можем признать любую из территорий, которые временно оккупированы Россией, российскими. Они будут украинскими, и не может быть никакого компромисса. Очень хочется, чтобы у нас была возможность вернуть территории дипломатическим путем, потому что очень хочется не терять наших людей, потому что это самое ценное, что есть в Украине", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все стороны, заинтересованные в завершении войны, а это посредники и также Россия, должны понимать, что "когда Украина говорит о дипломатии, она говорит о бескровном пути возвращения справедливости Украине".

"Дипломатия — это не значит сдача интересов, суверенитета нашего государства", — добавил Зеленский.

Напомним, что Зеленский сегодня, 18 февраля, встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

В тот же день в Саудовской Аравии идут переговоры между представителями США и России, в том числе и по окончанию войны России против Украины.