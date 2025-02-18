Зеленський припустив, що обговорювали США та Росія

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 лютого, зустрівся з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Також сьогодні відбулися перемовини між США та Росією в Саудівській Аравії.

Це прокоментував Зеленський під час пресконференції в Анкарі.

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Переговори США та РФ

Зеленський нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росія поставила ультиматуми Україні:

зменшення кількості ЗСУ;

визнання окупованих територій територіями Росії;

призначення проросійського керівництва держави, аби воно повністю було підлегле Путіну.

"У мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини з таким самим настроєм. Але вони відбуваються між представниками РФ та США, "про Україну без України", — сказав президент.

Він зауважив, що якщо Україна в найскладніший момент пішла на ці ультиматуми, то чому у США та РФ "є таке відчуття", що зараз ми на це підемо.

Нагадаємо, сьогодні в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та Росії щодо війни в Україні. Перемовини тривали 4,5 години.

У Держдепі США повідомили про домовленості, які були досягнуті в результаті зустрічі.