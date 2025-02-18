США та Росія створять переговорні групи щодо війни в Україні

Американська делегація на переговорах. Фото: Reuters

В Саудівській Аравії у вівторок, 18 лютого, відбулася зустріч делегацій США та Росії. Вони домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні.

Про це йдеться у заяві, яку оприлюднив Держдеп США.

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США залишилися задоволені переговорами з Росією в Саудівській Аравії. За його словами, американська делегація не могла собі й уявити кращого результату таких переговорів.

У заяві йдеться про такі домовленості, досягнуті між сторонами:

встановити механізм консультацій для усунення подразників у двосторонніх американсько-російських відносинах;

нормалізувати роботи відповідних дипломатичних представництв;

призначити команди високого рівня, щоб розпочати роботу над якнайшвидшим припиненням війни в Україні у спосіб, який є "тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін";

закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних економічних та інвестиційних можливостей, які виникнуть після успішного завершення конфлікту в Україні.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські ЗМІ повідомили про початок зустрічі делегацій США та Росії в Саудівській Аравії.

Перемовини між сторонами тривали 4,5 години. У Росії заявили, що виклали "свої принципові підходи", а окремі команди перемовників сторін розпочнуть контакти з Україною "свого часу".