США та Росія створять переговорні групи щодо війни в Україні

Переговори США та Росії — про що домовилися сторони
В Саудівській Аравії у вівторок, 18 лютого, відбулася зустріч делегацій США та Росії. Вони домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні.
Про це йдеться у заяві, яку оприлюднив Держдеп США.
Про що домовилися США та Росія
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США залишилися задоволені переговорами з Росією в Саудівській Аравії. За його словами, американська делегація не могла собі й уявити кращого результату таких переговорів.
У заяві йдеться про такі домовленості, досягнуті між сторонами:
- встановити механізм консультацій для усунення подразників у двосторонніх американсько-російських відносинах;
- нормалізувати роботи відповідних дипломатичних представництв;
- призначити команди високого рівня, щоб розпочати роботу над якнайшвидшим припиненням війни в Україні у спосіб, який є "тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін";
- закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних економічних та інвестиційних можливостей, які виникнуть після успішного завершення конфлікту в Україні.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські ЗМІ повідомили про початок зустрічі делегацій США та Росії в Саудівській Аравії.
Перемовини між сторонами тривали 4,5 години. У Росії заявили, що виклали "свої принципові підходи", а окремі команди перемовників сторін розпочнуть контакти з Україною "свого часу".
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