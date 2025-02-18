США и Россия создадут переговорные группы по войне в Украине

Американская делегация на переговорах. Фото: Reuters

В Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, состоялась встреча делегаций США и России. Они договорились создать переговорные группы по войне в Украине.

Об этом говорится в заявлении, которое обнародовал Госдеп США.

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что США остались довольны переговорами с Россией в Саудовской Аравии. По его словам, американская делегация не могла себе и представить лучшего результата таких переговоров.

В заявлении говорится о следующих договоренностях, достигнутых между сторонами:

установить механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних американо-российских отношениях;

нормализовать работу соответствующих дипломатических представительств;

назначить команды высокого уровня, чтобы начать работу над скорейшим прекращением войны в Украине способом, который является "длительным, устойчивым и приемлемым для всех сторон";

заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые возникнут после успешного завершения конфликта в Украине.

Напомним, сегодня утром российские СМИ сообщили о начале встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии.

Переговоры между сторонами продолжались 4,5 часа. В России заявили, что изложили "свои принципиальные подходы", а отдельные команды переговорщиков сторон начнут контакты с Украиной "в свое время".