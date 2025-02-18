США и Россия создадут переговорные группы по войне в Украине

Переговоры США и России — о чем договорились стороны
В Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, состоялась встреча делегаций США и России. Они договорились создать переговорные группы по войне в Украине.
Об этом говорится в заявлении, которое обнародовал Госдеп США.
О чем договорились США и Россия
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что США остались довольны переговорами с Россией в Саудовской Аравии. По его словам, американская делегация не могла себе и представить лучшего результата таких переговоров.
В заявлении говорится о следующих договоренностях, достигнутых между сторонами:
- установить механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних американо-российских отношениях;
- нормализовать работу соответствующих дипломатических представительств;
- назначить команды высокого уровня, чтобы начать работу над скорейшим прекращением войны в Украине способом, который является "длительным, устойчивым и приемлемым для всех сторон";
- заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые возникнут после успешного завершения конфликта в Украине.
Напомним, сегодня утром российские СМИ сообщили о начале встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии.
Переговоры между сторонами продолжались 4,5 часа. В России заявили, что изложили "свои принципиальные подходы", а отдельные команды переговорщиков сторон начнут контакты с Украиной "в свое время".
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