У Саудівській Аравії закінчилися перемовини США та РФ, — росЗМІ

Делегації США та Росії. Фото: Reuters

Делегація Сполучених Штатів Америки та Росії у вівторок, 18 лютого, зустрілися у Саудівській Аравії. Наразі перемовини сторін вже завершилися.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Відомо, що перемовини між американською та російською делегаціями тривали 4,5 години. ЗМІ припускають, що під час зустрічі могла обговорюватися зустріч Трампа і Путіна.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що "конкретну дату зустрічі поки що назвати важко" та що навряд чи це станеться вже наступного тижня. Він оцінив, що перемовини пройшли "непогано" та зазначив, що сторони нібито "домовилися враховувати інтереси один одного".

"Поки що важко сказати, що РФ і США зближуються, але розмова про це була", — сказав він.

За словами Ушакова, під час переговорів "було порушено українську проблематику", Росія виклала "свої принципові підходи", а окремі команди перемовників сторін розпочнуть контакти з Україною "свого часу".

"Американці мають призначити своїх представників, а ми призначимо своїх і потім, мабуть, робота піде", — додав він.

Водночас американська делегація ще ніяк не коментувала цю зустріч.

Нагадаємо, російські ЗМІ опублікували перші кадри зустрічі делегацій США та Росії в Саудівській Аравії.

Раніше у Державному департаменті США уточнили, що ці перемовини не варто розглядати, як "переговори" щодо України.