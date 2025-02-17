Зустрічі США та РФ у Саудівській Аравії не є переговорами щодо України, заявили в Держдепі США

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вже завтра, 18 лютого, у Саудівській Аравії відбудеться зустріч американських та російських посадовців. Однак не варто її розглядати як "переговори" щодо України.

Про це у понеділок, 17 лютого, заявила речниця Держдепартаменту США Таммі Брюс, повідомляє Barron's.

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Зустрічі у Саудівській Аравії не є переговорами щодо України

"Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах", — сказала вона.

Також речниця Держдепартаменту додала, що президент США Дональд Трамп доручив офіційним особам "ефективно продовжити" телефонну розмову, яку він провів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що у Кремлі підтвердили зустріч представників Росії та США, яка відбудеться завтра в Саудівській Аравії.

Також ми писали, що за даними західних ЗМІ, Україну не поінформували та не запросили на ці переговори. Водночас українська делегація перебуває у Саудівській Аравії, але з іншою метою.