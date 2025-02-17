Встречи США и РФ в Саудовской Аравии не являются переговорами по Украине, заявили в Госдепе США

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Уже завтра, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоится встреча американских и российских чиновников. Однако не стоит ее рассматривать как "переговоры" по Украине.

Об этом в понедельник, 17 февраля, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тамми Брюс, сообщает Barron's.

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Встречи в Саудовской Аравии не являются переговорами по Украине

"Я не думаю, что люди должны рассматривать это как нечто, что касается деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах", — сказала она.

Также пресс-секретарь Госдепартамента добавила, что президент США Дональд Трамп поручил официальным лицам "эффективно продолжить" телефонный разговор, который он провел с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что в Кремле подтвердили встречу представителей России и США, которая состоится завтра в Саудовской Аравии.

Также мы писали, что по данным западных СМИ, Украину не проинформировали и не пригласили на эти переговоры. В то же время украинская делегация находится в Саудовской Аравии, но с другой целью.