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Україну не запросили на переговори в Саудівській Аравії, — ЗМІ

15 лютого 2025 22:18
Аркадій Пастула - Редактор
Переговори в Саудівській Аравії — Зеленського не запросили
Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені. Фото: NTB/Javad Parsavia REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Україну не поінформували та не запросили на майбутні переговори в Саудівській Аравії. Там розмовлятимуть представники Сполучених Штатів Америки та Росії.

Про це повідомила журналістка Fox News Нана Саджая у соцмережі X у суботу, 15 лютого.

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Журналістка зазначила, що дізналася цю інформацію від високопоставленого українського чиновника. 

"Українську сторону "не запросили і не поінформували" про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії", — розповіла Саджая.

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Допис журналістки. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський спростував чутки про переговори в Саудівській Аравії, зазначивши, що це питання поки не обговорювалося.

Також Politico писало, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа відправились до Саудівської Аравії.

переговори Україна Саудівська Аравія політики Росія
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