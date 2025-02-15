Переговори в Саудівській Аравії — Зеленського не запросили

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені. Фото: NTB/Javad Parsavia REUTERS

Україну не поінформували та не запросили на майбутні переговори в Саудівській Аравії. Там розмовлятимуть представники Сполучених Штатів Америки та Росії.

Про це повідомила журналістка Fox News Нана Саджая у соцмережі X у суботу, 15 лютого.

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Журналістка зазначила, що дізналася цю інформацію від високопоставленого українського чиновника.

"Українську сторону "не запросили і не поінформували" про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії", — розповіла Саджая.

Допис журналістки. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський спростував чутки про переговори в Саудівській Аравії, зазначивши, що це питання поки не обговорювалося.

Також Politico писало, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа відправились до Саудівської Аравії.