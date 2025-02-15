Переговори щодо закінчення війни — представники Трампа вже вирушили в Саудівську Аравію

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Високопосадовці адміністрації президента Дональда Трампа вирушили до Саудівської Аравії для початку мирних переговорів між російськими та українськими представниками. Водночас спеціальний представник США з питань України та Росії участі у зустрічі не братиме.

Про це Politico повідомили джерела.

Читайте також:

Команда Трампа вирушила на переговори

Очікується, що радник з національної безпеки Майк Вальц, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф найближчими днями розпочнуть переговори щодо припинення війни.

Водночас спеціальний посланник США з питань переговорів між Україною та Росією участі у зустрічі не братиме.

Два американські чиновники, які говорили на умовах анонімності через чутливий характер переговорів, підтвердили ці плани, але не розкрили деталей зустрічей, зокрема які українські чи російські представники візьмуть у них участь. Представники уряду України та Держдепартаменту США не відповіли на запити про коментарі.

За інформацією ЗМІ, до переговорів не залучатимуть представників інших європейських країн, що може викликати невдоволення серед союзників по НАТО. Європейські лідери неодноразово наголошували на необхідності їхньої присутності за столом переговорів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує особисто зустрітися з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.

"Зрештою, ми зустрінемося. Побачимо, чи вдасться щось досягти", — сказав він журналістам.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки щодо переговорів у Саудівській Аравії.

Також ми писали, що українська та американська делегації почали переговори про мир.