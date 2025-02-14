Мирні переговори — Україна та США почали працювати над закінченням війни

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: пресслужба МБК

У п'ятницю, 14 лютого, українська та американська делегації почали переговори про мир. Обидві команди спільно працюватимуть над цим.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляють Новини.LIVE.

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Венс наголосив на важливості переговорів щодо миру, зазначивши, що американська та українська делегації продовжать спільну роботу для досягнення відповідних рішень.

"Ця розмова просуває нас уперед, і перш за все, у вас є чудові члени української делегації. У нас є наш неймовірний Державний секретар Марко Рубіо. Також тут генерал Джозеф Кіт Келлог. Важливо, що ми зібралися разом і почали вести ті розмови, які необхідні для того, щоб наблизити завершення цього процесу. Це все, що я скажу на даний момент, тому що хочу зберегти гнучкість для переговорників і наших команд, щоб вони могли підготувати відповідну реакцію", — сказав віцепрезидент США.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет під час спілкування з пресою на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що питання майбутніх кордонів України залишається предметом обговорень і має бути вирішене в рамках переговорів.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у мирний план, який пропонують Сполучені Штати.