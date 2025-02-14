Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Гегсет зробив неочікувану заяву про кордони України — що сказав arrow

Гегсет зробив неочікувану заяву про кордони України — що сказав

14 лютого 2025 16:31
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Переговори щодо закінчення війни — Піт Гегсет зробив заяву про кордони України
Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: Omar Havana
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Питання визначення кордонів України є частиною поточних дискусій. Який вигляд матимуть кордони України у майбутньому, належить з’ясувати на перемовинах.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час спілкування з пресою на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю, 14 лютого.

Читайте також:

Що сказав глава Пентагону про кордони України

За словами Гегсета, питання українських кордонів є частиною переговорного процесу. 

"Реальність така, що повернення до кордонів 2014 року в межах переговорів є малоймовірним. Реальність присутності американських військ в Україні є малоймовірною. Реальність членства України в НАТО як частини переговорів є малоймовірною", — зазначив Гегсет.

Глава Пентагону підкреслив, який вигляд матимуть кордони України у майбутньому, належить з’ясувати на перемовинах.

"І я гадаю, це частина розмови між нашим президентом, Зеленським, Путіним і, певно, Європою", — додав він.

Також Гегсет повідомив, що США планують розмістити більше своїх військ у Польщі, оскільки "контури українських кордонів залишаються невизначеними".

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи може дозвіл Росії зберегти захоплені території підбадьорити Кремль до подальшої агресії, міністр оборони США наголосив: "Якщо НАТО збільшить свої інвестиції і можливості, цього не станеться".

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Мюнхена для участі в конференції з безпеки. Найближчим часом він проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський не довіряє мирному плану, який запропонували у США.

США кордон війна в Україні мирні переговори Піт Гегсет Мюнхенська безпекова конференція 2025
Реклама
Реклама
Реклама