Переговори щодо закінчення війни — Піт Гегсет зробив заяву про кордони України

Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: Omar Havana

Питання визначення кордонів України є частиною поточних дискусій. Який вигляд матимуть кордони України у майбутньому, належить з’ясувати на перемовинах.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час спілкування з пресою на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю, 14 лютого.

Читайте також:

Що сказав глава Пентагону про кордони України

За словами Гегсета, питання українських кордонів є частиною переговорного процесу.

"Реальність така, що повернення до кордонів 2014 року в межах переговорів є малоймовірним. Реальність присутності американських військ в Україні є малоймовірною. Реальність членства України в НАТО як частини переговорів є малоймовірною", — зазначив Гегсет.

Глава Пентагону підкреслив, який вигляд матимуть кордони України у майбутньому, належить з’ясувати на перемовинах.

"І я гадаю, це частина розмови між нашим президентом, Зеленським, Путіним і, певно, Європою", — додав він.

Також Гегсет повідомив, що США планують розмістити більше своїх військ у Польщі, оскільки "контури українських кордонів залишаються невизначеними".

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи може дозвіл Росії зберегти захоплені території підбадьорити Кремль до подальшої агресії, міністр оборони США наголосив: "Якщо НАТО збільшить свої інвестиції і можливості, цього не станеться".

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Мюнхена для участі в конференції з безпеки. Найближчим часом він проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський не довіряє мирному плану, який запропонували у США.